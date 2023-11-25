İzmit'te kadın cinayetleri maketlerle protesto edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cinayetine kurban giden kadınların maketleri caddelerde koyularak Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne dikkat çekildi.

Her sene olduğunu gibi bu sene de İzmit Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Belsa Hizmet Binası önünde vatandaşlara şiddetsiz geleceği temsil eden turuncu renkte çınar rozeti dağıttı. Aynı zamanda kadınların her zaman yanlarında bulundurabileceği ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile protokolünü imzaladığı Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'nın yazılı olduğu anahtarlıkları verildi. Sabri Yalın Parkı içerisine de kadın cinayetine kurban giden kadınların maketleri koyularak Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne dikkat çekildi.

Kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla yakın zamanda birçok belediye başkanı ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı'na ev sahipliği yapan İzmit Belediyesi, kadınların şiddete maruz kaldığında Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'nı arayarak hem hukuksal hem psikolojik destek alınabileceğini hatırlattı. - KOCAELİ