İzmit elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son dakika! 12 Temmuz İzmit elektrik ne zaman gelecek?

12 Temmuz günü İzmit'te meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar İzmit elektrik ne zaman gelecek? sorusunu araştırdı. Meydana gelen elektrik kesitinin ne zaman son bulacağı merak edilirken arama motorlarında İzmit elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son dakika! 12 Temmuz İzmit elektrik ne zaman gelecek? soruları aratıldı.