İzmit elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son dakika! 12 Temmuz İzmit elektrik ne zaman gelecek?
Gündem Haberleri
12 Temmuz günü İzmit'te meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar İzmit elektrik ne zaman gelecek? sorusunu araştırdı. Meydana gelen elektrik kesitinin ne zaman son bulacağı merak edilirken arama motorlarında İzmit elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son dakika! 12 Temmuz İzmit elektrik ne zaman gelecek? soruları aratıldı.
İzmit elektrik ne zaman gelecek? sorusu 12 Temmuz günü İzmit'te meydana gelen elektrik kesintisinin ardından aratıldı. Elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu olmuşken arama motorlarında İzmit elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son dakika! 12 Temmuz İzmit elektrik ne zaman gelecek? sorularına yanıt arandı.
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN GELECEK?
İzmit elektrik kesintisine dair SEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre:
28 HAZİRAN, BEKIRDERE, BEKİRDERE, M. ALİPAŞA, YENİŞEHİR mahallelerinde,
ADNAN MENDERES, ADNAN MENDERES BULVAR, ARAS, ARAS SK., BAHRİYE SK., BASARAN, BAŞARAN CD., DALGIÇ SK., GEÇER, GEÇER SK., GÜZİDE SK., HACI OSMAN SK., HARMAN SK., HASAN KAYA SK., HAYRAT, HAYRAT SK., KALEMCIOGLU, KALEMCİOĞLU SK., KOCATÜRK SK., KUŞAK SK., ÖZ SK., SEHIT ISKENDER ERCAN, SEKMEZ SK., ŞEHİT İSKENDER ERCAN SK., ŞEHİT KENAN BAŞOL SK., ŞENGÜN SK., TAVŞANTEPE CD., TURAN GÜNEŞ CD., TÜRKSOY SK., YESIM, YEŞİM SK., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR SK., ZORBEY SK. sokaklarında 12.07.2023 tarihinde 09:00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yaşanacağı ifadeleri yer alıyor.