AFAD ve Kandilli verilerine göre İzmit deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, İzmit deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika İzmit depremleri! 16 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Van deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Van depremleri! 16 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

İzmit deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar İzmit deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, İzmit deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika İzmit depremleri! 16 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

İZMİT DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün İzmit 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

AFAD tarafından paylaşılmakta olan resmi bilgilere göre saat 13:55'da Bolu/Kızılağı merkezli deprem meydana geldi. Hissedilen depremin büyüklüğü AFAD kayırlarına 4.7 olarak yansıdı. Deprem çevre illerden hissedildi.

İZMİT SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL