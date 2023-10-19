İzmit Belediyesi Zübeyde Hanım Konağı'nda Yaratıcı Yazarlık Atölyesi Açılıyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nde kadınların yeteneklerini keşfetmeleri ve yaratıcı yazma tekniklerini öğrenmeleri amacıyla Yaratıcı Yazarlık Atölyesi açılıyor. Başvuruların son günü 23 Ekim.

İzmit Belediyesi Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nde, kadınların yeteneklerini keşfetmesi amacıyla Yaratıcı Yazarlık Atölyesi açılıyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta yer alması adına çalışmalarına devam ederken sanatsal anlamda da katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda kadınlar için hizmet veren Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nde Yaratıcı Yazarlık Atölyesi açılıyor.

SON GÜN 23 EKİM

Kadınların yeteneklerini keşfetmesi ve yaratıcı yazma tekniklerini öğrenmeleri amacıyla başlatılan projede haftada 1 gün olmak üzere 6 haftalık eğitimler verilecek. Yazmak ile ilgili bilgi edinmek veya yazıklarını derinleştirmek isteyen tüm kadınlar 23 Ekim tarihine kadar başvurularını yapabilecek.