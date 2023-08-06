İzmit Belediyesi Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'ni Açtı

İzmit Belediyesi, Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirildi. Birçok fonksiyona ev sahipliği yapacak olan merkez için Başkan Hürriyet, "Bu merkezin, kadın dostu kentimizin sembollerinden biri olacağına inanıyoruz" dedi.

Hacı Hasan Mahallesi Kolaylı Sokak'ta bulunan Mor Konak olarak bilinen yapı Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi olarak revize edilerek bugün hizmete açıldı. İçerisinde Dantel Sergi Alanı, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Tıbbi Aromatik Yağ Damıtma Laboratuvarı, Kişisel Danışma Merkezi, ücretsiz psikolog ve diyetisyen hizmeti ile Hobi ve Workshop Atölyesi bulunan merkez bugünden itibaren kentte yaşayan tüm kadınlara hizmet verecek.

Kadınlar için bir projesini daha hayata geçirmenin mutluğunu yaşadığını söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bugün burada, şehrimizin kadınları için çok özel bir merkezin açılışını gerçekleştirmek için bir araya geldik. İzmit'in gurur duyacağı, kadınlara yönelik önemli bir merkezin açılışını gerçekleştiriyoruz. İsmi de çok müstesna. Biz bu bölgeye daha önce Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi'ni kazandırmıştık. Şimdi de onun kıymetli annesinin adını bu güzel konakta yaşatacağız. Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nin kapılarını siz değerli İzmitli kadınlara ve tüm halkımıza açıyoruz. Öncü olan değerli mahalle muhtarlarıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bölgelerine hizmet alabilmek için siyaset gözetmeksizin her zaman dayanışma ve iş birliği içerisinde oldular. Sağ olun var olun" dedi.

"Bu merkez, İzmit'in kadın dostu bir kent olgusunun sembollerinden biri olacağına inanıyoruz"

"Başkan Hürriyet, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin kurucu lideri, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, 'Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir' sözünün en çarpıcı örneği. Çünkü, onun hayatı, fedakarlıkları ve özverisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi olmanın ötesinde bir değer. İşte bu nedenle, Zübeyde Hanım isminin bir kadın yaşam merkezine verilmesinin bizim için çok ama çok önemli. İşte bu anlamlı merkez, İzmit Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve eşitlikçi bir toplumsal yapının temellerini inşa etmek amacıyla yola çıktığımız yerel eşitlik eylem planımızın bir ürünü. Misyonumuz, kadınların güçlenmesine, kendilerini keşfetmelerine ve en önemlisi toplumun her alanında eşit temsil edilmelerine katkı sağlamaktır. Vizyonumuz ise oldukça net,; Kadın dostu bir İzmit oluşturmak. Sadece kadınların değil, tüm İzmitlilerin katılımıyla, eğitimden sağlığa, çalışma hayatından kültürel etkinliklere kadar her alanda eşit bir şehir oluşturmak istiyoruz. Kadınların potansiyellerini ortaya çıkarmak için çeşitli imkanlar sunan bu merkez, İzmit'in kadın dostu bir kent olgusunun sembollerinden biri olacağına inanıyoruz. Bu bölgenin turizm potansiyelinin ötesinde eşitlikçi yaklaşımına da katkı sunacak önemli bir sembol" - KOCAELİ