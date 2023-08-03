İzmit Belediyesi Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'ni açıyor

İzmit Belediyesi, Hacı Hasan Mahallesi'nde bulunan ve Mor Konak olarak bilinen yapıyı Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi olarak hizmete sunacak. Açılış 5 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da yapılacak.

İzmit Belediyesi, birçok fonksiyonu içinde barındıran Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'ni 5 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da hizmete açıyor.

İzmit Belediyesi, Hacı Hasan Mahallesi Kolaylı Sokak No 28 adresinde bulunan ve Mor Konak olarak bilinen yapıyı revize ederek Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi olarak hizmete sunacak. Tesisin açılışı, 5 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da yapılacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tüm vatandaşları açılışa davet etti.