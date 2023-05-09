İzmit Belediyesi ve AÇEV Baba Destek Programı'na Katılan Babalara Sertifikaları Teslim Edildi

İzmit Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle yürütülen ' Baba Destek Programı' kapsamında eğitime katılan babalara sertifikaları teslim edildi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile AÇEV ortaklığında babaların çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda daha bilgili olmalarını amaçlayan 'AÇEV Baba Destek Programı'nın sertifika töreni düzenlendi.

Yaklaşık 13 hafta süren programa katılan Çınar Çocuk Evi öğrencilerinin babaları, Çukurbağ İZMEK kurs merkezinde AÇEV sorumlusu Zeki Topaloğlu ve AÇEV Saha Danışmanı Psikolojik Danışman Muharrem Köse'den sertifikalarını ve kendileri için hazırlanan hediyeleri aldı.