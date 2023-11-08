İzmit Belediyesi'nden kadınlara yaratıcı yazarlık atölyesi

İzmit Belediyesi Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nde, kadınların yeteneklerini keşfetmesi amacıyla Yaratıcı Yazarlık Atölyesi başladı.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta yer alması adına çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi sanatsal anlamda da çalışmalarına devam ediyor. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi'nde kadınların yeteneklerini keşfetmeleri ve yaratıcı yazma tekniklerini öğrenmeleri amacıyla Yaratıcı Yazarlık Atölyesi hizmetini başlattı.

Kadın derneklerinin buluşma noktası olan Zübeyde Hanım Konağı'nda bu hafta itibari ile Kadın Eserleri Kütüphanesi'nde Yaratıcı Yazarlık Atölyesi başladı. Yaratıcı Yazarlık Atölyesi ilk buluşması, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ece Onural ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gönül Balkır koordinasyonunda gerçekleşti.

Her hafta Çarşamba günü düzenlenecek Yaratıcı Yazarlık Atölyesine katılmak isteyen kadınlar 02623180210 numaralı telefonu arayarak kayıt oluşturabiliyor.