İzmit Belediyesi Kadınlar Matinesi Düzenledi

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Yenidoğan Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezi'nde kadınlar matinesi düzenlendi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kentteki kadınları bir araya getirerek dayanışmayı ve sosyal etkileşimi artırmayı hedefleyen etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede Yenidoğan Şehit Ramazan Sarıkaya Kültür Merkezi'nde kadınlar matinesi düzenlendi. Nuran Özer'in hareketli parçaları ile gönüllerince eğlenen kadınlar, sahneyi bir an olsun bile boş bırakmadı. Programa katılan kadınlar, böylesine keyifli bir organizasyondan dolayı Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletti. - KOCAELİ