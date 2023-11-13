İzmit Belediyesi Kadın El Emeği Satış Stantları Vatandaşları Buluşturuyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın El Emeği Satış Stantları, kentin farklı noktalarında yer alarak, vatandaşları el emeği ürünlerle buluşturmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın El Emeği Satış Stantları, kentin farklı noktalarında yer alarak, vatandaşları el emeği ürünlerle buluşturmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü etkinlikleri çerçevesinde belirli noktalarda açılan Kadın El Emeği Satış Stantları, kadın el emeğinin değerlendirilmesi ve kazanca dönüşmesi açısından genişlemeye ve farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Kadın el emeği ürünlerinin yer aldığın stantlarda İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi, İzmit Çarşısı, İzmit Çınar Kadın Kooperatifi ve İZMEK'in girişimci kadınları yer alıyor. Stantlar Sanat Sokağında 1 hafta yer alırken, Anıtpark, Kültür Tepesi'nde ise 2 hafta boyunca hizmet sunuyor. - KOCAELİ