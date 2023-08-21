İzmit Belediyesi, Ferdane Hanım Konağı'nda Rekonstrüksiyon Çalışmalarına Devam Ediyor

İzmit Belediyesi, tescilli sivil mimarlık örneği Ferdane Hanım Konağı'nda rekonstrüksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Kesin tarihi bilinmemekle birlikte 1910 ile 1922 yılları arasında yapıldığı düşünülen Ferdane Hanım Konağı'nı kente yeniden kazandırmayı amaçlayan İzmit Belediyesi yapının karkas çalışmalarını tamamladı. Karkas çalışmalarının tamamlandığı yapıda cephe horasan sıvaları da tamamlanırken iç mekanda horasan sıva imalatı devam ediyor. Sıva imalatının ardından ahşap doğrama, döşeme ve tavan kaplama imalatına geçilmesi planlanıyor.