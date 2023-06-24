İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, Kuruçeşme Yaşam Merkezi'ni girişimci kadınlara tanıttı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kuruçeşme Yaşam Merkezi'ni, Kuruçeşme Girişimci Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin girişimci kadınlarına tanıttı. Başkan Hürriyet, Kuruçeşme Girişimci Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aynur Dedeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çalışmaların tamamlandığı Kuruçeşme Yaşam Merkezi'ni, Kuruçeşme Girişimci Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin girişimci kadınlarına tanıttı.

Başkan Hürriyet, Kuruçeşme Girişimci Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aynur Dedeoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Hürriyet, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ve Kuruçeşme Hatipköy Mahalle Muhtarı Habibe Aksoy'un da yer aldığı programda, Kuruçeşme Yaşam Merkezi incelendi. Hürriyet ve Solakoğlu, dernek çalışmalarının yapılabileceği alanlar hakkında Dernek Başkanı Aynur Dedeoğlu ve dernek yönetim kurulu üyelerine bilgi verdi.

Programdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kuruçeşme Girişimci Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aynur Dedeoğlu, merkezi çok beğendiklerini vurgulayarak Hürriyet ve ekibine teşekkür etti. Hürriyet ise Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nin işleyişinin bölge sakinleri tarafından gelen taleplere göre netleşeceğini aktararak derneğe çalışmalarında başarılar diledi.