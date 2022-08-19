İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kimdir? Çalar Saat konuğu Fatma Kaplan Hürriyet kaç yaşında, nereli?

FOX Çalar Saat programına konuk olan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Fatma Kaplan Hürriyet kimdir? İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kaç yaşında, nereli?

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bu sabah FOX Çalar Saat programına katıldı. Birçok konu hakkında açıklamalarda bulunan Fatma Kaplan Hürriyet kaç yaşında, kimdir soruları merak ediliyor. FOX Çalar Saat konuğu Fatma Kaplan Hürriyet kimdir? İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kaç yaşında, nereli? Fatma Kaplan Hürriyet biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

FATMA KAPLAN HÜRRİYET KİMDİR?

Fatma Kaplan Hürriyet (d. 20 Mart 1982, Çerkezköy, Tekirdağ), Türk politikacı. 31 Mart 2019 seçimlerinde İzmit belediye başkanı seçilmiştir.

2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Hürriyet 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Kocaeli milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. 25. dönem meclis çalışmalarında TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda yer aldı. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerinde CHP tarafından birinci sıradan Kocaeli milletvekili adayı gösterildi ve seçildi. 26. dönem meclis çalışmalarında TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi seçildi. Ayrıca Anayasa Komisyonunda yer aldı.

24 Haziran seçimleri öncesinde 14 CHP'li milletvekili ile mecliste grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye geçti. 10 Mayıs 2018 tarihinde yapılan açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü. 2018 Türkiye genel seçimlerinde Kocaeli birinci sıradan aday gösterilen Hürriyet üçüncü dönemde de TBMM'ye girdi. 27. dönemde de 26. dönemde olduğu gibi TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi olarak seçildi.

31 Mart seçimlerinde için İzmit Belediye Başkanlığı için Millet İttifakı'den aday gösterildi. Ve seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı Sibel Gönül'e karşı kazandı.Yapılan seçimlerde oyların %49,92 sini alan Hürriyet İzmit belediye başkanı seçilmiş ve15 Nisan 2019 tarihinde görevine başlamıştır.