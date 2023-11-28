Meteoroloji'nin uyarısı sonrasında, fırtına İzmir'de etkili oldu. Öğrenciler, İzmir'de okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyorlar. Peki, İzmir yarın okul var mı? 29 Kasım yarın İzmir okullar tatil mi? İşte detaylar…

İzmir yarın okul var mı? 29 Kasım yarın İzmir okullar tatil mi? İzmir Valiliği açıklaması ne?

İstanbul'da okulların tatil durumu inceleniyor. Şehir hatlarında, fırtına sebebiyle birçok sefer ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilmeyecek. Olumsuz hava koşulları İstanbul'u etkisi altına aldı; şehir, turuncu kodlu uyarı verilen iller arasında yer alıyor. Peki, İzmir yarın okul var mı? 29 Kasım yarın İzmir okullar tatil mi? İzmir Valiliği açıklaması ne? İşte detaylar…

29 KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2023?

Kötü hava koşulları sonrasında şimdi gözler tatil bilgilerine çevrildi. İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmayacağına dair resmi bir duyuru henüz yapılmadı. 29 Kasım'da okulların tatil olup olmayacağına dair bir açıklama gelirse, haber bu bilgiyle güncellenecek.

YARIN OKULLAR TATİL OLDU MU?

T.C. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından 64 ilimiz için meteorolojik uyarı yaptı. Yerlikaya, şehirlere turuncu ve sarı kod verildiğini aşağıdaki gönderi ile açıklamıştı. Ancak yarın (29 Kasım) okulların İstanbul'da tatil olup olmayacağı konusunda İstanbul Valiliğinden bir açıklama gelmedi.

İstanbul'da okulların tatil durumu inceleniyor. Şehir hatlarında, fırtına sebebiyle birçok sefer ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilmeyecek.

29 KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2023?

Kötü hava koşulları sonrasında şimdi gözler tatil bilgilerine çevrildi. İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmayacağına dair resmi bir duyuru henüz yapılmadı. 29 Kasım'da okulların tatil olup olmayacağına dair bir açıklama gelirse, haber bu bilgiyle güncellenecek.

İZMİR YARIN OKUL VAR MI?

29 Kasım yarın İzmir okullar tatil olup olmadığı yönünde açıklama yapılmadı henüz.

Valilik Açıklaması:

Meteorolojik Uyarı

İzmir İl Genelinde Beklenen Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren Perşembe (30.11.2023) günü ilk saatlere kadar İzmir il genelinde çok kuvvetli (50-75 kg/m2), yerel olarak şiddetli (75-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, taşkın, yıldırım, kuvvetli rüzgar, hortum, dolu yağışı riski, ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı28.11.2023 15:00 - 30.11.2023 03:00 TSİ

Yağış Şiddeti Sınıflandırması

Hafif Yağış 1-5 kg/m²

Orta Kuvvette Yağış 6-20 kg/m²

Kuvvetli Yağış 21-50 kg/m²

Çok Kuvvetli Yağış 51-75 kg/m²

Şiddetli Yağış 76-100 kg/m²

Aşırı yağış 100 kg/m² üzeri

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü

Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi