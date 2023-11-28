Meteoroloji'nin uyarısı sonrasında, fırtına İzmir'de şiddetini artırdı ve bazı binaların çatısı uçtu. Öğrenciler, İzmir'de okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyorlar. Peki, İzmir yarın (29 Kasım) okullar tatil mi? İzmir yarın okul var mı? 29 Kasım'da İzmir'de okullar var mı? İşte detaylar…

İZMİR YARIN (29 KASIM) OKULLAR TATİL Mİ? İzmir yarın okul var mı? 29 Kasım'da İzmir'de okullar var mı?

İzmir'de okulların tatil durumu inceleniyor. Şehir hatlarında, fırtına sebebiyle birçok sefer ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilmeyecek. Olumsuz hava koşulları İzmir'i etkisi altına aldı; şehir, turuncu kodlu uyarı verilen iller arasında yer alıyor. Peki, İzmir yarın (29 Kasım) okullar tatil mi? İzmir yarın okul var mı? 29 Kasım'da İzmir'de okullar var mı? İşte detaylar…

29 KASIM OKULLAR TATİL Mİ 2023?

Kötü hava koşulları sonrasında şimdi gözler tatil bilgilerine çevrildi. İzmir'de yarın okulların tatil olup olmayacağına dair resmi bir duyuru henüz yapılmadı. 29 Kasım'da okulların tatil olup olmayacağına dair bir açıklama gelirse, haber bu bilgiyle güncellenecek.

YARIN OKULLAR TATİL OLDU MU?

T.C. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından 64 ilimiz için meteorolojik uyarı yaptı. Yerlikaya, şehirlere turuncu ve sarı kod verildiğini aşağıdaki gönderi ile açıklamıştı. Ancak yarın (29 Kasım) okulların İzmir'de tatil olup olmayacağı konusunda İzmir Valiliğinden bir açıklama gelmedi.