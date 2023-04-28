İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan 8 katlı, 40 daireli Folkart Sitesi'nde çıkan yangın 7 saatlik çalışmanın sonrasında kontrol altına alındı. Yangın sonrası vatandaşlar yangının kendiliğinden mi yoksa birisi tarafından mı çıkarıldığını merak etti. Peki, İzmir yangında son durum ne, yangın söndürüldü mü, yangında ölü ve yaralı var mı? 27-28 Nisan 2023 İzmir yangını neden çıktı, yangını kim çıkardı? İşte detaylar...

İzmir site yangını söndürülme çalışmaları tamamlandı. Yangın 7 saatlik çalışmanın akabinde tamamen kontrol altına alındı. Vatandaşlar, İzmir yangında son durum ne, yangın söndürüldü mü, yangında ölü ve yaralı var mı? 27-28 Nisan 2023 İzmir yangını neden çıktı, yangını kim çıkardı? merak etti. Peki, İzmir site yangınını kim çıkardı, yangın neden oldu? İzmir yangınında vefat eden var mı, kaç yaralı bulunuyor? İşte ayrıntılar...

İZMİR'DE YANGIN MI ÇIKTI?

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir sitede yangın çıktı. Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu Folkart Sitesi'nin 8 katlı binasından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.

İZMİR YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan 8 katlı, 40 daireli Folkart Sitesi'nde çıkan yangın 7 saatlik çalışmanın sonrasında kontrol altına alındı. Yangının bıraktığı hasar gün ağarınca havadan görüntülenirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 kişinin alevlerden etkilendiğini açıkladı.

Öte yandan yangın, 7 saatin ardından ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alındı. Dairelerdeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının oluşturduğu hasar havadan görüntülendi.

İZMİR'DE YANGIN NEDEN ÇIKTI, KİM ÇIKARDI?

Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

Sitenin dış kaplamasının ahşap oluşu alevlerin kısa sürede büyümesine yol açtı. Site sakinleri can havliyle kendilerini site dışarısına atarak olay yerinden uzaklaştı.

İZMİR YANGININDA VEFAT EDEN, YARALANAN VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki site yangınına ilişkin son durumu aktardı. Bakan Koca, "Yangından 7 vatandaşımız etkilenmiştir. 6 kişi dumana maruz kalmış, bir kişinin ayağında burkulma olmuştur. Gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır, her birinin durumu iyidir." dedi.