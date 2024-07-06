İZMİR YANGIN SON DAKİKA! İzmir orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı?

İzmir'in ilçelerinde yangın çıkmasının ardından, İzmir yangın son dakika ve İzmir'de orman yangınında son durum nedir merak ediliyor. İzmir orman yangını nerede çıktı ve İzmir yangın son dakika gündeme geliyor. Havaların ısınmasıyla beraber orman yangınlarında artış yaşanıyor. İzmir yangın son dakika! İzmir'de orman yangınında son durum nedir? İzmir orman yangını nerede çıktı? Detaylar haberimizdedir…

İZMİR'DE ORMAN YANGININDA SON DURUM NEDİR?

İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının çıktığı bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

İZMİR ORMAN YANGINI NEREDE ÇIKTI?

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ödemiş'in kırsal Artıcak Mahallesi Subatan Yaylası mevkisinde, saat 15.35'te henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

İZMİR'DE ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Yangının 15.35'te çıktığı ve ilk müdahalenin de 15.45'de yapıldığı belirtildi. Ekiplerin, havadan ve karadan müdahale ettikleri yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.