İzmir yangın nerede, neden çıktı? Son dakika! İzmir yangın söndürüldü mü? ? Son dakika! İzmir yangın söndürüldü mü?

16 Mayıs günü 16.00 civarında meydana gelen yangın vatandaşları endişelendirdi. İzmir yangınının son durumunu merak edenler ise arama motorlarında İzmir yangın nerede, neden çıktı? Son dakika! İzmir yangın söndürüldü mü? sorularını araştırdı. Detaylar haberimizde...

İzmir yangın nerede, neden çıktı? Son dakika! İzmir yangın söndürüldü mü? merak ediliyor. 16 Mayıs günü vatandaşları korkutan yangın gündeme düştü. İzmir'de meydana gelen yangının detayları ise merak ediliyor. Peki, İzmir yangın nerede, neden çıktı? Son dakika! İzmir yangın söndürüldü mü?İşte detaylar...

İZMİR YANDIN NEREDE, NEDEN ÇIKTI?

16 Mayıs günü Pınar Caddesi'nde bir özel okulun çatısında yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri olay yerine müdahale ediyor. Detaylar geldikçe haberimizi güncelleyeceğiz.