İzmir vinç kazası videosu! (VİDEO) İzmir'de vinç devrildi! İzmir Bornova vinç devrilmesi görüntüleri!

İzmir vinç devrilmesi videosu! İzmir'in Bornova ilçesinde vinç kazası yaşandı. Bornova'da bir otel inşaatındaki kule vincin devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın vinç neden devrildi merak edildi. İşte, İzmir vinç kazası videosu! İzmir Bornova vinç devrilmesi görüntüleri haberimizde...

İZMİR'DE VİNÇ DEVRİLDİ

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

VALİ'DEN AÇIKLAMA: 5 ÖLÜ, 2 YARALI

Olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 kişi de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun…" ifadelerini kullandı.

BORNOVA KAYMAKAMI: VİNÇ KOPTU

Bornova Kaymakamı Fatih Genel de "Yüksek katlı binada vincin yükseltme çalışması yapılırken vinç kopuyor. Bu elim kaza meydana geliyor. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu.

SOYER: ÇOK ÜZGÜNÜZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Bornova ilçemizdeki bir inşaatta vinç devrilmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı, yaralılarımıza şifa diliyorum. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Olay yerinden ilk görüntüler;

İzmir vinç kazası görüntüleri