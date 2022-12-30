İzmir vinç kazası! SON DAKİKA! İzmir Bornova'da vinç kazası nasıl, neden oldu? İzmir vinç kazası kaç kişi öldü?
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Bornova'da inşaat vincinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Son dakika gelen bilgilerin ardından İzmir vinç kazası! İzmir Bornova'da vinç kazası nasıl, neden oldu? İzmir vinç kazası kaç kişi öldü? soruları merak edildi.
İzmir'de vinç kazası! Bornova'da inşaat vincinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Son dakika gelen bilgilerin ardından İzmir vinç kazası! İzmir Bornova'da vinç kazası nasıl, neden oldu? İzmir vinç kazası kaç kişi öldü? soruları merak edildi. İşte detaylar...
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
Olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 kişi de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun…" ifadelerini kullandı.
Bornova Kaymakamı Fatih Genel de "Yüksek katlı binada vincin yükseltme çalışması yapılırken vinç kopuyor. Bu elim kaza meydana geliyor. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Bornova ilçemizdeki bir inşaatta vinç devrilmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı, yaralılarımıza şifa diliyorum. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.
Olay yerinden ilk görüntüler;