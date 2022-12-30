İzmir vinç kazası! SON DAKİKA! İzmir Bornova'da vinç kazası nasıl, neden oldu? İzmir vinç kazası kaç kişi öldü?

Bornova'da inşaat vincinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Son dakika gelen bilgilerin ardından İzmir vinç kazası! İzmir Bornova'da vinç kazası nasıl, neden oldu? İzmir vinç kazası kaç kişi öldü? soruları merak edildi.

İzmir'de vinç kazası! Bornova'da inşaat vincinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti. Son dakika gelen bilgilerin ardından İzmir vinç kazası! İzmir Bornova'da vinç kazası nasıl, neden oldu? İzmir vinç kazası kaç kişi öldü? soruları merak edildi. İşte detaylar...

İZMİR VİNÇ KAZASI!

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

İzmir vinç kazası

VALİ'DEN AÇIKLAMA: 5 ÖLÜ, 2 YARALI

Olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 kişi de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun…" ifadelerini kullandı.

BORNOVA KAYMAKAMI: VİNÇ KOPTU

Bornova Kaymakamı Fatih Genel de "Yüksek katlı binada vincin yükseltme çalışması yapılırken vinç kopuyor. Bu elim kaza meydana geliyor. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu.

SOYER: ÇOK ÜZGÜNÜZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Bornova ilçemizdeki bir inşaatta vinç devrilmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı, yaralılarımıza şifa diliyorum. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Olay yerinden ilk görüntüler;