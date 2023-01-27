Kış aylarına girmemizle beraber zorlaşan hava koşullarının ardından merak edilenler arasında İzmir vapur seferlerinin olup olmadığı yer alıyor. Soğuk ve rüzgarlı havaya uyanan İzmirliler arama motorlarında İzmir vapur seferleri iptal mi? 27 Ocak İzmir vapur seferleri var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

Rüzgarlı havaya uyanan İzmirliler vapur seferlerinin devam edip etmediğini merak ediyor. Arama motorlarında İzmir vapur seferleri iptal mi? 27 Ocak İzmir vapur seferleri var mı, yok mu? soruları aratılıyor. Vapur ile ulaşım sağlamak isteyen vatandaşların İzmir vapur seferleri iptal mi? 27 Ocak İzmir vapur seferleri var mı, yok mu? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

İZMİR VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

27 Ocak günü için vapur seferlerinin iptali hakkında bir resmi duyuru bulunmuyor.