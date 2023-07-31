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İzmir tramvay çalışıyor mu? İzmir İZBAN çalışıyor mu?

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İzmir'de sabah saatlerinde İZBAN, tramvay kullanan vatandaşlar seferlerin durmasının ardından İzmir tramvay çalışıyor mu? İzmir İZBAN çalışıyor mu? sorularına yanıt aradı. Zor anlar yaşayan vatandaşların merak ettiği İzmir tramvay çalışıyor mu? İzmir İZBAN çalışıyor mu? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

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İzmir tramvay çalışıyor mu? İzmir İZBAN çalışıyor mu? merak edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro A.Ş ve İzBB'nin işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile metro ve tramvayda örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen, 625 çalışanı ilgilendiren, TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Peki, İzmir tramvay çalışıyor mu? İzmir İZBAN çalışıyor mu?

İZMİR TRAMVAY ÇALIŞIYOR MU?

İzmir'de ulaşımın ana damarlarından biri olan metro ve tramvayda Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı çıkmaması üzerine işçiler, greve gitti. Haftanın ilk gününe grevle uyanan ve metro ile tramvaya binemeyen İzmirliler ise otobüslere veya taksilere yönelmek zorunda kaldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro A.Ş ve İzBB'nin işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile metro ve tramvayda örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen, 625 çalışanı ilgilendiren, TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Metro A.Ş.'nin Halkapınar'daki Genel Müdürlük binasındaki son toplantıda da tarafların ilgili 11 madde üzerinde anlaşma sağlayamadığı öğrenilirken, sabah saat 05.00'ten itibaren metro ve tramvayda şalterler indi, seferler durdu.

31 Temmuz gece saatlerinde yapılan duyuru ise şöyle oldu:

İzmir tramvay çalışıyor mu? İzmir İZBAN çalışıyor mu?

İzmir tramvay çalışıyor mu? İzmir İZBAN çalışıyor mu?

İzmir tramvay çalışıyor mu? İzmir İZBAN çalışıyor mu?

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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