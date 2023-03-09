İzmir TOKİ kura sonuç listesi sorgulama ekranı! TOKİ İzmir kura sonuçları belli oldu mu? E- Devlet İzmir TOKİ kura sonuçları isim listesi!

TOKİ kura çekimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş şimdi ise TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. Arama motorlarında ise İzmir TOKİ kura sonuç listesi sorgulama ekranı! TOKİ İzmir kura sonuçları belli oldu mu? İzmir TOKİ kura sonuçları isim listesi! araması yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla beraber yapılan TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ederken vatandaşlar ise kura çekimlerinin sonuçlarını merak ediyor. Arama motorlarında İzmir TOKİ kura sonuç listesi sorgulama ekranı! TOKİ İzmir kura sonuçları belli oldu mu? İzmir TOKİ kura sonuçları isim listesi! araması yapılıyor. Detaylar haberimizde!

İZMİR TOKİ KURA SONUÇ LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

İzmir TOKİ kura sonuç listesi için BURAYA tıklayınız. Böylece İzmir TOKİ kura sonuçları isim listesi ile birlikte başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

İZMİR TOKİ KURA SONUÇ LİSTESİ SORGULAMA E DEVLET NASIL YAPILIR?

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için BURAYA tıklayınız.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk kuralarımızı 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" sözleriyle tarihi sürecin başladığını duyurdu. TOKİ Şırnak sosyal konut kuraları tamamlandı. TOKİ kura sonuçları Toplu Konut İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden ve e Devlet'ten sorgulanabilecek.