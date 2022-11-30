Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin İzmir etabı merak ediliyor ve İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? İzmir TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak? İşte TOKİ kura çekilişi takvimi!

Etap etap gerçekleştirilmekte olan sosyal konut projesi kapsamındaki TOKİ kura çekilişinin hangi illerde hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. En merak edilen şehirler arasında İzmir'de yer alıyor ve vatandaşlar İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? Sorusu ile birlikte İzmir TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak? Sorusunu merak ediyor. Peki, İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? İzmir TOKİ kura çekilişi hangi tarihte yapılacak? İşte TOKİ kura çekilişi takvimi!

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İzmir kura çekilişinin henüz ne zaman gerçekleştirileceğine dair bir açıklama gerçekleştirilmedi. Konu hakkında yaşanan gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ

1 Aralık: Bolu, Karaman

2 - 3 Aralık: Düzce

3 - 7 Aralık: Konya

4 - 5 Aralık: Zonguldak

6 Aralık: Bartın

7 Aralık: Karabük