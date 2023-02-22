Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim, İlk İş Yerim, İlk Arsam kuraları kapsamında başvuru yapan vatandaşlarımız sonuçlarını bekliyor. İzmir kura sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyorlar. Peki, İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman 2023? TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak İzmir?

TOKİ arsa kura takvimi listesinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. TOKİ tarafından yapılan açıklamayı haberimizde yer verdik. Peki, İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman 2023? TOKİ kura çekilişleri ne zaman yapılacak İzmir? İşte detaylar haberimizde...

TOKİ KURA ÇEKİMİ ERTELENDİ Mİ?

TOKİ tarafından Kahramanmaraş depremi felaketinin ardından şu şekilde açıklama yapıldı,

"'Ülkemiz genelinde düzenlenecek olan tüm kura organizasyonları yaşanılan afetten dolayı ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. Organizasyonlarımızda görev alan gerek teknik, gerek idari personelimiz AFAD koordinasyonunda afet bölgelerinde görevlendirilmiştir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."

TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ İzmir kura çekimi yayınlanan takvime göre 6-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecekti. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekilişleri ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi.