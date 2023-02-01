İzmir TOKİ kura çekilişi ne zaman? 2023 İzmir TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin İzmir etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? 2023 İzmir TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu merak ediliyor. İzmir için başvuruda bulunan birçok kişi tarafından İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 İzmir TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ sosyal konut projesinde ilk kura çekimlerinin 7 Kasım 2022 Pazartesi günü Ardahan ve Şırnak'ta başlayacağını duyurmuştu. İzmir TOKİ kura tarihi henüz açıklanmadı.

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak E- DEVLET İZMİR TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI'na tıklayınız.