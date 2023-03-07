İzmir TOKİ çekilişi ne zaman 2023? İzmir kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
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İzmir TOKİ kura sonuçları isim listesi TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri tarihi merak ediliyor. İzmir kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? merak edilen konular arsında yer alıyor. Peki, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman 2023? İzmir kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
TOKİ İzmir kura çekilişi ne zaman? merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman 2023? İzmir kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar haberimizde...
TOKİ İZMİR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ İzmir kura çekilişi yarın (7 Mart 2023 Çarşamba) saat 10.00'da Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Hasan Tahsin salonunda yapılacak çekiliş ile 3479 konut sahibini bulacak.
İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE