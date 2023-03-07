İzmir TOKİ çekilişi ne zaman 2023? İzmir kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

İzmir TOKİ kura sonuçları isim listesi TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri tarihi merak ediliyor. İzmir kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? merak edilen konular arsında yer alıyor. Peki, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman 2023? İzmir kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?