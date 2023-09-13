İzmir Tire elektrik ne zaman gelecek? Son dakika! 13 Eylül İzmir Tire elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
13 Eylül günü İzmir Tire'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar İzmir Tire elektrik ne zaman gelecek? sorusunu araştırdı. Meydana gelen elektrik kesitinin ne zaman son bulacağı merak edilirken arama motorlarında İzmir Tire elektrik ne zaman gelecek? Son dakika! 13 Eylül İzmir Tire elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratıldı.
İzmir Tire elektrik ne zaman gelecek? sorusu 13 Eylül günü İzmir Tire'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından aratıldı. Elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu olmuşken arama motorlarında İzmir Tire elektrik ne zaman gelecek? Son dakika! 13 Eylül İzmir Tire elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularına yanıt arandı.
İZMİR TİRE ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İzmir Tire'de meydana gelen elektrik kesintisi GDZ internet sitesinde şöyle yer aldı:
TİRE / İZMİR
HÜRRİYET ( MALTEPE CD. MEHMET AKİF CD. MELEHAT AKSOY CD. MİTHATBEY SK. NADİR SÜLDÜR CD. ORHAN AKSAY CD. PAMUK SK. PİRİ REİS CD. RAFET SAYGILI SERDENGEÇTİ CD. SİTE İÇİ YOL SÜLEYMAN ŞAH CD. ŞEHİT SELAHATTİN ÇAKIR TÜRKİSTAN CD. )
Kesinti ID : 2669356
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
TİRE / İZMİR
4 EYLÜL ( BURAK BEY SAMİM UZER )
ATATÜRK ( İSTASYON )
FATİH ( 19 MAYIS CD. 30 AĞUSTOS 50. YIL CD. AYASOFYA CD. BAHADIR SK. BAŞAK SK. BEHÇET KADI SK. BUHAR SK. BULUT CAN EGELİ CAN EGELİ SK. ÇAM SK. ÇİÇEK DEMOKRASİ DEMOKRASİ CD DENİZ DENİZ CD dergah DESTAN SK. DİCLE SK. DİKMEN DUYGU SK. EFE SK. EKOL SK. ELMAS SK. EVLİYA ÇELEBİ SK. FAHRETTİN ALTAY CAD. FAHRETTİN ALTAY CD. FAİK BERBER SK. FURKAN SK. HACI HAFIZ BEKİR HOCA CD. HALİM ERTÜRK CD. HURŞİT SENİ İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CD. İMAM HATİP CD. İSTASYON LEVENT CD. MEHMET GÜVENSAY CD. MEHMET HÜSNÜ TÜKEL CD. MEHMET HÜSNÜ TÜKEL SK. MEHMET KURSAKLI SK. MEHTAP MELİSA SK. MİLLET CD. MİMAR SİNAN CD. MİMOZA SK. OKYANUS SADIK GİZ CD. SAİM FALAKALI CD. SARAYBOSNA SARAYBOSNA CD. SELİMİYE CD SELİN SK. SEVİNÇ SK. TAKSİM TEVFİK HELVACIOĞLU CD. TURGUT ÖZAL BLV. TÜRKER SK. ULUS CD. VAKIF YAHYA KEMAL CD. ZÜBEYDE HANIM CD. )
İBNİ MELEK ( İLKADIM SAMİM UZER TURGUT ÖZAL BLV. )