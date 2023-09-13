İzmir Tire elektrik ne zaman gelecek? Son dakika! 13 Eylül İzmir Tire elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

13 Eylül günü İzmir Tire'de meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar İzmir Tire elektrik ne zaman gelecek? sorusunu araştırdı. Meydana gelen elektrik kesitinin ne zaman son bulacağı merak edilirken arama motorlarında İzmir Tire elektrik ne zaman gelecek? Son dakika! 13 Eylül İzmir Tire elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratıldı.