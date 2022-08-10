İzmir Tınaztepe Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce İzmir Tınaztepe Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, İzmir Tınaztepe Üniversitesi taban puanları....

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

İzmir Tınaztepe Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Odyoloji (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Odyoloji (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Tıp (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%50 İndirimli))

Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))

Tıp (Ücretli) (Tıp Fakültesi (Ücretli))

İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

İzmir Tınaztepe Üniversitesi bölgesinde hizmet veren sağlık alanında tematik bir üniversite niteliğine sahip tek üniversitedir.

Üniversitemiz bir kampüs üniversitesi olacak olup bölgenin ve ülkenin gelişimine doğrudan hizmet edecektir.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi 102 dönümlük kampüs alanı üzerine inşa edilmiştir.

Üniversite kampüsümüz içerisinde, 14 tane eğitim binası, iki tane eğitim ve araştırma hastanesi, öğrenci yurtları ve çok sayıda sosyal tesisi inşa edilmesi amaçlamaktadır.

Üniversitemizde 5 sene içerisinde toplamda 8000 öğrenciye eğitim verilerek, bölgenin ve ülkenin gelişimine doğrudan katkı sağlayan bir kampüs üniversitesi olarak kurulmuştur.

Üniversitemiz, eğitim-öğretim ve yapılanma süreçlerinde hami kuruluşu, İzmir'in en büyük sağlık grubu olan Tınaztepe Sağlık Grubu'nun tüm imkanlarından yararlanacak, sağlık grubunun 20 seneyi aşkın süredir oluşturduğu bilgi birikimini ve tecrübeyi nitelikli bilgi kaynağı olarak bölgesine ve öğrencilerine aktaracaktır. Tınaztepe Sağlık Grubu'nun bünyesinde barındırdığı dört hastanesi de öğrencilerin eğitim süreçlerinde kullanılacaktır.

Kendi araştırma uygulama hastanelerini, preklinik sonrası eğitime hazır hale getirecek olan İzmir Tınaztepe Üniversitesi, bir afiliasyon ihtiyacı duymayacaktır.