Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te açıklamalarda bulundu. Ayrıca Erdoğan, İzmir TEKNOFEST'e kaç kişi katıldı? İzmir'deki TEKNOFEST 2023 katılımcı sayısı kaç? sorularına yanıt verecek açıklamalar da yaptı. Peki, İzmir'deki TEKNOFEST'e kaç kişi katıldı?

İzmir TEKNOFEST'e kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te açıklamalarda bulundu. Ayrıca Erdoğan, İzmir TEKNOFEST'e kaç kişi katıldı? İzmir'deki TEKNOFEST 2023 katılımcı sayısı kaç? sorularına yanıt verecek açıklamalar da yaptı. Peki, İzmir'deki TEKNOFEST'e kaç kişi katıldı? İşte detaylar...

İZMİR'DEKİ TEKNOFEST'E KAÇ KİŞİ KATILDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki TEKNOFEST'e şu ana kadar 330 bin ziyaretçinin katıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST alanında toplanan kalabalığa hitap etti. Vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Erdoğan, "TEKNOFEST'imizin hayırlı olmasını diliyorum. İzmirli gençlerimiz de TEKNOFEST'e çok yoğun ilgi gösteriyor. Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalimizin Cumhuriyetimizin 100. yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum" dedi.

"ŞU ANA KADAR 330 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLANDI"

Erdoğan, "TEKNOFEST'i tek il yerine 3 ilimizde tertipleyelim dedik. 27 Nisan - 1 Mayıs arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul kendi ziyaretçi rekorunu kırmıştır. 2 milyonu aşkın gencimiz, TEKNOFEST'e sahip çıktı. Festivalimiz 30 Ağustos'ta Ankara'nın misafiri oldu. 943 bin ziyaretçiyi ağırladık. Şimdi de İzmir'deyiz. TEKNOFEST'imizin hayırlı olmasını diliyorum. İzmirli gençlerimiz de TEKNOFEST'e çok yoğun ilgi gösteriyor. Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalimizin Cumhuriyetimizin 100. yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum." açıklamasında bulundu.