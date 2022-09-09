İzmir Tarkan konseri canlı yayın izle! 9 Eylül Cuma 2022 Tarkan konseri canlı yayın nereden izlenir? Tarkan konseri canlı yayını hangi kanalda?
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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan platform büyük bir gürültüyle çöktü. Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki sahnenin yıkılmasının ardından konserin, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşeceği açıklandı. Konseri canlı izlemek isteyenler, İzmir Tarkan konseri canlı yayın izle! 9 Eylül Cuma 2022 Tarkan konseri canlı yayın nereden izlenir? Tarkan konseri canlı yayını hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Tarkan konserinin başlamasına sayılı dakikalar kala vatandaşlar, İzmir Tarkan konseri canlı yayın izleme linki var mı? İzmir Tarkan konseri canlı yayın nereden izlenir? İzmir Tarkan konseri canlı yayın hangi kanaldadır? merak edildi. 9 Eylül İzmir Tarkan konseri izle! İzmir Tarkan konseri canlı yayın izle!
Megastar Tarkan'ın konseri 9 Eylül Cuma günü 21.00'da İzmir'in kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşecek.
İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılında Tarkan'ın konser vereceği Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki sahnenin yıkılmasının ardından konserin, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşeceği açıklandı.
Tarkan konseri bugün 9 Eylül Cuma günü saat 21:00 'da başlayacak.
Evet, Tarkan İzmir konserini TV kanallarından, İzmirtube Youtube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Konu hakkında Tunç Soyer'in yaptığı Twitter paylaşımı şöyle:
"9 Eylül coşkusuyla tek yürek oluyoruz.
100. yıl kutlamalarımızı TV kanallarından, İzmirtube Youtube kanalından ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak takip edebilirsiniz."
Konseri Youtube İzmirtube kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
YOUTUBE İZMİRTUBE KANALI CANLI İZLE!