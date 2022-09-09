İzmir Tarkan konseri canlı yayın izle! 9 Eylül Cuma 2022 Tarkan konseri canlı yayın nereden izlenir? Tarkan konseri canlı yayını hangi kanalda?

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan platform büyük bir gürültüyle çöktü. Cumhuriyet Meydanı yakınlarındaki sahnenin yıkılmasının ardından konserin, Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşeceği açıklandı. Konseri canlı izlemek isteyenler, İzmir Tarkan konseri canlı yayın izle! 9 Eylül Cuma 2022 Tarkan konseri canlı yayın nereden izlenir? Tarkan konseri canlı yayını hangi kanalda? araştırması yapıyor. İşte detaylar...