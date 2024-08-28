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İzmir su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi?

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İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi olacağı ve 28 Ağustos su kesintisi sorgulama ekranı araştırılırken vatandaşlar, su kesintisi için nereyi aramalıyız sorusuna yanıt arıyor. İZSU su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Su kesintileri, yerel belediyeler veya su dağıtım şirketleri tarafından planlı bir şekilde yapılabilir ya da acil durumlar nedeniyle aniden gerçekleşebilir. Peki, İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İzmir su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi için nereyi aramalıyız? 28 Ağustos su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. İzmir'de su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…

28 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

İzmir'deki su kesintileri hakkında güncel bilgilere ve kesinti yaşanacak bölgelerin listesini öğrenmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi veya İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi) internet sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

İZMİR SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İZMİR SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İzmir'deki su kesintilerini öğrenmek için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. İZSU'nun internet sitesinde, "Kesintiler" veya "Arıza ve Bakım" sekmesi altında güncel su kesintisi bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca, İZSU mobil uygulaması üzerinden de su kesintileri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi İzmir İzmir İzmir Gündem Yaşam Haberler

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