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İzmir su kesintisi sorgulama! 19 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?

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19 Ağustos 2024 tarihinde İzmir'de su kesintisi veya arıza hangi ilçelerde olacağı merak ediliyor. İzmir'deki su kesintilerini öğrenmek için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) resmi web sitesini ya da mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Peki, İzmir su kesintisi olan yerler neresi?

İzmir su kesintisi sorgulama ekranı ve bugün hangi ilçelerde su olmayacağı merak ediliyor. Su kesintisi için nereyi aramalıyız? 19 Ağustos su kesintisi yaşanacak bölgeler gündeme geliyor. İzmir'de su kesintisi yaşandığında vatandaşlar bilgi almak için iletişim numaralarını araştırıyor. İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…

19 AĞUSTOS İZMİR SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?

19 Ağustos 2024 tarihinde İzmir'de su kesintisi yaşanacak yerler arasında aşağıdaki ilçeler bulunuyor.

  • ALİAĞA
  • BERGAMA
  • MENDERES
  • ÖDEMİŞ
  • SEFERİHİSAR
  • URLA

Su kesintileri genellikle sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra ya da akşam saatlerine kadar sürecek şekilde planlanmıştır. Kesintilerin nedeni, su şebekelerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları olarak belirtilmiştir.

İzmir su kesintisi sorgulama! 19 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır?

İZMİR SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İZMİR SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

İzmir'deki su kesintilerini öğrenmek için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. İZSU'nun internet sitesinde, "Kesintiler" veya "Arıza ve Bakım" sekmesi altında güncel su kesintisi bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca, İZSU mobil uygulaması üzerinden de su kesintileri hakkında bilgi alabilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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