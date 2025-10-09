İzmir su kesintisi! İZSU 9-10 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 9 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama

Etkilenen Mahalleler: Atmaca, Bahçelievler, Selçuk, Talatpaşa, Ulucamii, Zafer

Kesinti Tarihi ve Süresi: 09.10.2025, 15:20 – 18:20 (yaklaşık 3 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Atmaca Mahallesi Tiyelti Yolu üzerinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle belirtilen mahallelerde su kesintisi yaşanacaktır.

Bergama – Ulucamii Mahallesi

Kesinti Tarihi ve Süresi: 09.10.2025, 10:00 – 12:00 (yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle Ulucamii Mahallesi'nde yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Dikili – Çandarlı Mahallesi

Kesinti Tarihi ve Süresi: 09.10.2025, 17:09 – 20:00 (yaklaşık 3 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Sucuhafız Caddesi'ndeki ana boru arızası nedeniyle Sucuhafız Caddesi ve yakın çevresinde su kesintisi yaşanacaktır.

Menderes – Cüneytbey Mahallesi

Kesinti Tarihi ve Süresi: 08.10.2025, 19:00 – 21:00 (yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Ana boru arızasından dolayı yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Selçuk – Zeytinköy Mahallesi

Kesinti Tarihi ve Süresi: 04.10.2025, 10:35 – 12:35 (yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Zeytinköy Atatürk Caddesi üzerinde 2 saatlik su kesintisi uygulanacaktır.