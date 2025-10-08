İzmir su kesintisi! İZSU 8-9 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 8 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
BAYRAKLI
Mahalleler: Alpaslan, Cengizhan, Fuat Edip Baksı
Kesinti Süresi: 8 Ekim 2025 – 18:55 ile 20:55 arasında (yaklaşık 2 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: 1620/5 Sokak No:17 adresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle belirtilen saatler arasında su kesintisi yaşanacaktır.
DİKİLİ
Mahalle: Çandarlı
Kesinti Süresi: 8 Ekim 2025 – 16:00 ile 18:00 arasında (yaklaşık 2 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Çandarlı Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
FOÇA
Mahalleler: Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk
Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025 – 12:00 ile 15:00 arasında (yaklaşık 3 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Petre Koyu ve Meltem Sitesi bölgesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.
MENDERES
Mahalle: Cüneytbey
Kesinti Süresi: 8 Ekim 2025 – 19:00 ile 21:00 arasında (yaklaşık 2 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle belirtilen saatlerde yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.
SEFERİHİSAR
Mahalleler: Beyler, Çamtepe, Gödence, Gölcük
Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025 – 09:00 ile 17:30 arasında (yaklaşık 8 saat)
Arıza Tipi: Elektrik Arızası
Açıklama: Gediz Elektrik tarafından yapılan çalışmalar nedeniyle bölgede basınç düşüklüğü ve su akışında kesinti yaşanabilir.