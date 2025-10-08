İzmir su kesintisi! İZSU 8-9 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BAYRAKLI

Mahalleler: Alpaslan, Cengizhan, Fuat Edip Baksı

Kesinti Süresi: 8 Ekim 2025 – 18:55 ile 20:55 arasında (yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: 1620/5 Sokak No:17 adresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle belirtilen saatler arasında su kesintisi yaşanacaktır.

DİKİLİ

Mahalle: Çandarlı

Kesinti Süresi: 8 Ekim 2025 – 16:00 ile 18:00 arasında (yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Çandarlı Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

FOÇA

Mahalleler: Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk

Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025 – 12:00 ile 15:00 arasında (yaklaşık 3 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Petre Koyu ve Meltem Sitesi bölgesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

MENDERES

Mahalle: Cüneytbey

Kesinti Süresi: 8 Ekim 2025 – 19:00 ile 21:00 arasında (yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle belirtilen saatlerde yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

SEFERİHİSAR

Mahalleler: Beyler, Çamtepe, Gödence, Gölcük

Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025 – 09:00 ile 17:30 arasında (yaklaşık 8 saat)

Arıza Tipi: Elektrik Arızası

Açıklama: Gediz Elektrik tarafından yapılan çalışmalar nedeniyle bölgede basınç düşüklüğü ve su akışında kesinti yaşanabilir.