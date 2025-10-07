Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 7-8 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 7-8 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 7 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 7 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA - Bahçedere

Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025, saat 08:38 - 12:38 (yaklaşık 4 saat)

Arıza Tipi: Diğer

Açıklama:

Gediz A.Ş.'nin enerji kesintisi nedeniyle Bahçedere'ye su verilememektedir.

ALİAĞA - Şakran Hasbi Efendi, Şakran Sayfiye

Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025, saat 22:00 itibarıyla başlayan sürekli su kesintisi

Arıza Tipi: Elektrik arızası

Açıklama:

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan plansız enerji kesintisi nedeniyle 6 Ekim 2025 saat 22:00'den itibaren enerji bulunmadığından su kuyuları çalışmamaktadır.

Enerji veriliş saati belli olmadığından su kesintisi yaşanmaktadır (Yeni Şakran bölgesi). Şakran depo ve pompalarına enerji verilmiştir; ilerleyen saatlerde Şakran bölgesinde su akışı normale dönecektir.

BUCA -Çamlıkule, Çamlıpınar

Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025, saat 18:30 – 19:30 (yaklaşık 1 saat)

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama:

293/12 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle zorunlu su kesintisi yapılmaktadır.

FOÇA -Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk

Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025, saat 12:00 – 15:00 (yaklaşık 3 saat)

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama:

Petre Koyu ve Meltem Sitesi bölgesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

KEMALPAŞA -Örnekköy

Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025, saat 14:10 – 16:10 (yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama:

Ana boru arızası nedeniyle belirtilen saatler arasında su kesintisi yapılacaktır.

MENEMEN -Çavuş, Kesik, Musabey

Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025, saat 16:00 – 18:00 (yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Elektrik arızası

Açıklama:

GDZ Elektrik kaynaklı arıza nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

SEFERİHİSAR -Beyler, Çamtepe, Gödence, Gölcük

Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025, saat 09:00 – 17:30 (yaklaşık 8,5 saat)

Arıza Tipi: Elektrik arızası

Açıklama:

Gediz Elektrik tarafından yapılan çalışma nedeniyle basınç düşüklüğü ve "su akmıyor" problemi yaşanabilir.

SELÇUK -Zeytinköy

Kesinti Süresi: 4 Ekim 2025, saat 10:35 – 12:35 (yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama:

Zeytinköy Atatürk Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 2 saatlik su kesintisi yapılmıştır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanyollar duyurdu: Real Madrid'in yeni komutanı Arda Güler

İspanyollar duyurdu: Real Madrid'in yeni komutanı Arda Güler
Avukat suikastında çarpıcı detay! Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş

Soruşturmada çarpıcı detay! Avukatın ölüm emrini bakın kim vermiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.