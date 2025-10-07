İzmir su kesintisi! İZSU 7-8 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 7 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 7 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
ALİAĞA - Bahçedere
Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025, saat 08:38 - 12:38 (yaklaşık 4 saat)
Arıza Tipi: Diğer
Açıklama:
Gediz A.Ş.'nin enerji kesintisi nedeniyle Bahçedere'ye su verilememektedir.
ALİAĞA - Şakran Hasbi Efendi, Şakran Sayfiye
Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025, saat 22:00 itibarıyla başlayan sürekli su kesintisi
Arıza Tipi: Elektrik arızası
Açıklama:
GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan plansız enerji kesintisi nedeniyle 6 Ekim 2025 saat 22:00'den itibaren enerji bulunmadığından su kuyuları çalışmamaktadır.
Enerji veriliş saati belli olmadığından su kesintisi yaşanmaktadır (Yeni Şakran bölgesi). Şakran depo ve pompalarına enerji verilmiştir; ilerleyen saatlerde Şakran bölgesinde su akışı normale dönecektir.
BUCA -Çamlıkule, Çamlıpınar
Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025, saat 18:30 – 19:30 (yaklaşık 1 saat)
Arıza Tipi: Ana boru arızası
Açıklama:
293/12 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle zorunlu su kesintisi yapılmaktadır.
FOÇA -Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk
Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025, saat 12:00 – 15:00 (yaklaşık 3 saat)
Arıza Tipi: Ana boru arızası
Açıklama:
Petre Koyu ve Meltem Sitesi bölgesinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
KEMALPAŞA -Örnekköy
Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025, saat 14:10 – 16:10 (yaklaşık 2 saat)
Arıza Tipi: Ana boru arızası
Açıklama:
Ana boru arızası nedeniyle belirtilen saatler arasında su kesintisi yapılacaktır.
MENEMEN -Çavuş, Kesik, Musabey
Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025, saat 16:00 – 18:00 (yaklaşık 2 saat)
Arıza Tipi: Elektrik arızası
Açıklama:
GDZ Elektrik kaynaklı arıza nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.
SEFERİHİSAR -Beyler, Çamtepe, Gödence, Gölcük
Kesinti Süresi: 7 Ekim 2025, saat 09:00 – 17:30 (yaklaşık 8,5 saat)
Arıza Tipi: Elektrik arızası
Açıklama:
Gediz Elektrik tarafından yapılan çalışma nedeniyle basınç düşüklüğü ve "su akmıyor" problemi yaşanabilir.
SELÇUK -Zeytinköy
Kesinti Süresi: 4 Ekim 2025, saat 10:35 – 12:35 (yaklaşık 2 saat)
Arıza Tipi: Ana boru arızası
Açıklama:
Zeytinköy Atatürk Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 2 saatlik su kesintisi yapılmıştır.