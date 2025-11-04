İzmir su kesintisi! İZSU 4-5 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 4 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama – Maltepe Mahallesi

04 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle Maltepe Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacaktır.

Çeşme – 16 Eylül Mahallesi

04 Kasım 2025 tarihinde saat 16.15 ile 19.15 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle 3001 Sokak çevresinde su kesintisi yapılmıştır.

Karabağlar – Arap Hasan, Basın Sitesi, Tahsin Yazıcı ve Vatan Mahalleleri

04 Kasım 2025 tarihinde saat 16.50 ile 20.50 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle 169 Sokak No. 2 adresindeki arızadan dolayı Çankaya ve Murat Reis mahalleleri de etkilenecektir.

Karaburun – Mordoğan Mahallesi

04 Kasım 2025 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle Mordoğan Mahallesi ve çevresinde su kesintisi yapılacaktır.

Kınık – Aşağı Mahallesi

04 Kasım 2025 tarihinde saat 10.09 ile 12.09 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle Sarı Çoban Sokak ve Aşağı Mahallesi genelinde su kesintisi uygulanacaktır.

Konak – Akçarcalı, Ballıkuyu, Etiler, Faik Paşa, Kadifekale, Konak, Mirali, Oğuzlar ve Yeşildere Mahalleleri

04 Kasım 2025 tarihinde saat 14.15 ile 20.15 arasında yaklaşık altı saat süreyle su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle 1126–1041 sokak kavşağında meydana gelen arıza sebebiyle kesinti uygulanacaktır.

Menderes – Altıntepe, Ata, Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Gölcükler, Görece Cumhuriyet, Hürriyet, Kasımpaşa, Kemalpaşa ve Mithatpaşa Mahalleleri

19 Ekim 2025 saat 23.00 ile 20 Ekim 2025 saat 05.00 arasında yaklaşık altı saat süreyle planlı su kesintisi uygulanacaktır. Baraj hattına bağlı olan mahalleler ve Menderes merkez mahallelerinde planlı kesinti yapılacaktır.

Menemen – Gazi Mahallesi

04 Kasım 2025 tarihinde saat 16.15 ile 18.15 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle Gazi Mahallesi'nin belirli bir kısmı etkilenecektir.

Ödemiş – Gerçekli Mahallesi

04 Kasım 2025 tarihinde saat 09.00 ile 11.01 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. İsale hattı arızası nedeniyle Gerçekli Mahallesi'nde su kesintisi yaşanacaktır.

Selçuk – Çamlık ve Gökçealan Mahalleleri

04 Kasım 2025 tarihinde saat 15.42 ile 17.42 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle Çamlık Atatürk Caddesi ve Gökçealan Döltenaltı Caddesi çevresinde su kesintisi yapılacaktır.