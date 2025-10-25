Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 25-26 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 25 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Balçova – Çetin Emeç Mahallesi:

25 Ekim 2025 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır. Elektrik arızası nedeniyle istasyonda meydana gelen sorun sonucunda bölgeye su verilememektedir.

Bergama – Kurtuluş Mahallesi:

25 Ekim 2025 tarihinde saat 12.06 ile 14.06 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle Kurtuluş Mahallesi'nin bazı bölgelerinde su kesintisi yapılacaktır.

Çeşme – 16 Eylül Mahallesi:

25 Ekim 2025 tarihinde saat 14.28 ile 17.00 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi olacaktır. İçme suyu şebekeleri yenileme, imalat ve bağlantı çalışmaları kapsamında 3016 Sokak ve çevresinde su kesintisi yapılmıştır.

Çiğli – Aydınlıkevler, Evka-5, Güzeltepe, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Şirintepe, Yakakent Mahalleleri:

24 Ekim 2025 saat 13.00 ile 25 Ekim 2025 saat 11.00 arasında yaklaşık yirmi iki saat sürecek su kesintisi olacaktır. Karşıyaka ve Çiğli ilçelerini besleyen 1400 mm çaplı beton boru hattında meydana gelen arızanın onarımı nedeniyle bu mahallelere su verilememektedir.

Gaziemir – Fatih, Hürriyet, Menderes Mahalleleri:

25 Ekim 2025 tarihinde saat 15.20 ile 19.00 arasında yaklaşık dört saat sürecek su kesintisi olacaktır. Atatürk Caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Güzelbahçe – Yelki Mahallesi:

25 Ekim 2025 tarihinde saat 15.25 ile 17.25 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Yelki 2469 Sokak'ta branşman arızası meydana gelmiştir.

Karşıyaka – Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tuna, Yalı Mahalleleri:

24 Ekim 2025 saat 13.00 ile 25 Ekim 2025 saat 11.00 arasında yaklaşık yirmi iki saat sürecek su kesintisi olacaktır. Karşıyaka ve Çiğli ilçelerini besleyen 1400 mm çaplı beton boru hattında meydana gelen arızanın onarımı nedeniyle bu bölgelerde su verilememektedir.

Kemalpaşa – Yukarıkızılca Merkez Mahallesi:

25 Ekim 2025 tarihinde saat 17.00 ile 21.00 arasında yaklaşık dört saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Depo seviyesi düşük olduğu için üst kesimlerde basınç düşüklüğü veya su kesintisi görülebilir.

Menderes – Altıntepe, Ata, Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Gölcükler, Görece Cumhuriyet, Hürriyet, Kasımpaşa, Kemalpaşa, Mithatpaşa Mahalleleri:

19 Ekim 2025 saat 23.00 ile 20 Ekim 2025 saat 05.00 arasında yaklaşık altı saat sürecek planlı su kesintisi yapılmıştır. Baraj hattına bağlı mahallelerde ve Menderes merkezde bu süre boyunca su kesintisi yaşanmıştır.

Ödemiş – Emmioğlu, Umurbey Mahalleleri:

25 Ekim 2025 tarihinde saat 14.02 ile 17.00 arasında yaklaşık üç saat sürecek su kesintisi olacaktır. Emmioğlu Mahallesi Fabrika Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle Emmioğlu ve Umurbey mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır.

