İzmir su kesintisi! İZSU 17-18 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 17 İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Etkilenen Mahalleler: Atatürk, Kurtuluş, Örnek Kent, Siteler ve Yeni Mahalle.

Kesinti Süresi: 16 Ekim 2025 saat 13.00 ile 23.59 arasında, yaklaşık 11 saat.

Arıza Tipi: Elektrik arızası.

Açıklama: Elektrik yeniden verilmiş olmasına rağmen, depo su seviyesinin yükselmesi beklendiği için yaklaşık 4 saat daha beklenmesi gerekmektedir.

Bornova

Etkilenen Mahalle: Çamkule.

Kesinti Süresi: 17 Ekim 2025 saat 17.50 ile 19.50 arasında, yaklaşık 2 saat.

Arıza Tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: Çamlık Caddesi No. 33 çevresi etkilenecektir.

Dikili

Etkilenen Mahalle: Kabakum.

Kesinti Süresi: 17 Ekim 2025 saat 10.30 ile 13.00 arasında, yaklaşık 2 saat.

Arıza Tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: Kabakum Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Karabağlar (Bölge 1)

Etkilenen Mahalleler: Barış, Bozyaka, Günaltay, Kibar, Sarıyer ve Sevgi Mahalleleri.

Kesinti Süresi: 17 Ekim 2025 saat 16.40 ile 18.40 arasında, yaklaşık 2 saat.

Arıza Tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: 3094 Sokak No. 12 çevresinde çalışma yapılmaktadır.

Karabağlar (Bölge 2)

Etkilenen Mahalle: Uzundere.

Kesinti Süresi: 17 Ekim 2025 saat 16.20 ile 18.20 arasında, yaklaşık 2 saat.

Arıza Tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: 3967 Sokak çevresinde su kesintisi uygulanacaktır.

Kiraz

Etkilenen Mahalle: Çayağzı.

Kesinti Süresi: 14 Ekim 2025 saat 09.00 ile 17 Ekim 2025 saat 17.00 arasında, yaklaşık 80 saat.

Arıza Tipi: Pompa arızası.

Açıklama: Çayağzı Mahallesi'nin Çalı Tarla, Kızıl Tarla, Tekke ve Topaktepe Yukarı mevkilerini besleyen dalgıç pompanın arızalanması nedeniyle uzun süreli su kesintisi yaşanacaktır.

Konak (Bölge 1)

Etkilenen Mahalleler: Atamer, Millet ve Murat Mahalleleri.

Kesinti Süresi: 17 Ekim 2025 saat 17.50 ile 19.50 arasında, yaklaşık 2 saat.

Arıza Tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: Çamlık Caddesi No. 33 önü etkilenmektedir.

Konak (Bölge 2)

Etkilenen Mahalleler: Altay, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Selçuk, Süvari, Tınaztepe, Ülkü, 1. Kadriye ve 2. Kadriye Mahalleleri.

Kesinti Süresi: 17 Ekim 2025 saat 15.35 ile 17.35 arasında, yaklaşık 2 saat.

Arıza Tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: 777 Sokak çevresinde çalışma yapılmaktadır.