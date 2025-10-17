Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 17-18 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 17-18 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 17 İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 17 İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Etkilenen Mahalleler: Atatürk, Kurtuluş, Örnek Kent, Siteler ve Yeni Mahalle.

Kesinti Süresi: 16 Ekim 2025 saat 13.00 ile 23.59 arasında, yaklaşık 11 saat.

Arıza Tipi: Elektrik arızası.

Açıklama: Elektrik yeniden verilmiş olmasına rağmen, depo su seviyesinin yükselmesi beklendiği için yaklaşık 4 saat daha beklenmesi gerekmektedir.

Bornova

Etkilenen Mahalle: Çamkule.

Kesinti Süresi: 17 Ekim 2025 saat 17.50 ile 19.50 arasında, yaklaşık 2 saat.

Arıza Tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: Çamlık Caddesi No. 33 çevresi etkilenecektir.

Dikili

Etkilenen Mahalle: Kabakum.

Kesinti Süresi: 17 Ekim 2025 saat 10.30 ile 13.00 arasında, yaklaşık 2 saat.

Arıza Tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: Kabakum Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Karabağlar (Bölge 1)

Etkilenen Mahalleler: Barış, Bozyaka, Günaltay, Kibar, Sarıyer ve Sevgi Mahalleleri.

Kesinti Süresi: 17 Ekim 2025 saat 16.40 ile 18.40 arasında, yaklaşık 2 saat.

Arıza Tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: 3094 Sokak No. 12 çevresinde çalışma yapılmaktadır.

Karabağlar (Bölge 2)

Etkilenen Mahalle: Uzundere.

Kesinti Süresi: 17 Ekim 2025 saat 16.20 ile 18.20 arasında, yaklaşık 2 saat.

Arıza Tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: 3967 Sokak çevresinde su kesintisi uygulanacaktır.

Kiraz

Etkilenen Mahalle: Çayağzı.

Kesinti Süresi: 14 Ekim 2025 saat 09.00 ile 17 Ekim 2025 saat 17.00 arasında, yaklaşık 80 saat.

Arıza Tipi: Pompa arızası.

Açıklama: Çayağzı Mahallesi'nin Çalı Tarla, Kızıl Tarla, Tekke ve Topaktepe Yukarı mevkilerini besleyen dalgıç pompanın arızalanması nedeniyle uzun süreli su kesintisi yaşanacaktır.

Konak (Bölge 1)

Etkilenen Mahalleler: Atamer, Millet ve Murat Mahalleleri.

Kesinti Süresi: 17 Ekim 2025 saat 17.50 ile 19.50 arasında, yaklaşık 2 saat.

Arıza Tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: Çamlık Caddesi No. 33 önü etkilenmektedir.

Konak (Bölge 2)

Etkilenen Mahalleler: Altay, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Selçuk, Süvari, Tınaztepe, Ülkü, 1. Kadriye ve 2. Kadriye Mahalleleri.

Kesinti Süresi: 17 Ekim 2025 saat 15.35 ile 17.35 arasında, yaklaşık 2 saat.

Arıza Tipi: Ana boru arızası.

Açıklama: 777 Sokak çevresinde çalışma yapılmaktadır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Beslediği hayvan, yaşlı adamın sonu oldu
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Beslediği hayvan, yaşlı adamın sonu oldu
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Erdoğan'a sunuldu

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyor! Rapor Erdoğan'a sunuldu
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Kurtulmuş kürsüden Kürtçe çağrı yaptı, aynı mesaj TBMM hesabından da paylaşıldı

Kimse beklemiyordu! Açılışı Kürtçe sözlerle yaptı
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.