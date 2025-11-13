İzmir su kesintisi! İZSU 13-14 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 13 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 13 Kasım İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
Bergama – Maltepe Mahallesi
13 Kasım 2025 tarihinde saat 13.30 ile 15.30 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle yapılmaktadır.
Bornova – Atatürk ve İnönü Mahalleleri
13 Kasım 2025 tarihinde saat 16.25 ile 17.25 arasında yaklaşık bir saat süreyle su kesintisi olacaktır. Bornova Atatürk Mahallesi 803 Sokakta meydana gelen branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.
Çeşme – 16 Eylül Mahallesi
13 Kasım 2025 tarihinde saat 15.11 ile 19.11 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi yapılacaktır. Ana boru arızası nedeniyle 3016 Sokak çevresinde su kesintisi uygulanmaktadır.
Dikili – Gazipaşa, İsmetpaşa ve Salimbey Mahalleleri
13 Kasım 2025 tarihinde saat 16.30 ile 18.30 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Dikili ilçesi 46 Sokakta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle Salimbey, Gazipaşa ve bu mahallelerin bazı bölümlerinde kesinti uygulanacaktır.
Dikili – Çandarlı Mahallesi
11 Kasım 2025 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında yaklaşık yedi saat su kesintisi olacaktır. Çandarlı 158 Sokakta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 158 Sokak ve çevresinde kesinti yapılmaktadır.
Foça – Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk Mahalleleri
13 Kasım 2025 tarihinde saat 08.12 ile 17.00 arasında yaklaşık dokuz saat su kesintisi uygulanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle Yeni Foça merkezinin tamamı etkilenmektedir.
Gaziemir – Atatürk Mahallesi
13 Kasım 2025 tarihinde saat 16.25 ile 17.25 arasında yaklaşık bir saat süreyle su kesintisi olacaktır. 1044 Sokakta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılması zorunlu hâle gelmiştir.
Karabağlar – Barış, Günaltay, Kibar, Sarıyer, Selvili ve Yunus Emre Mahalleleri
13 Kasım 2025 tarihinde saat 14.25 ile 18.25 arasında yaklaşık dört saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, 4095 ve 8 numaralı sokakların önünde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.
Kiraz – Cumhuriyet Mahallesi
13 Kasım 2025 tarihinde saat 14.50 ile 17.00 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi yapılacaktır. Ana boru arızası nedeniyle Cumhuriyet Mahallesinde su kesintisi yaşanacaktır.
Konak – Çınarlı ve Mersinli Mahalleleri
13 Kasım 2025 tarihinde saat 14.50 ile 16.50 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. 1578 ve 1580 sokak kavşağında yapılan bölge sayaç bakımı nedeniyle kesinti yapılmaktadır.