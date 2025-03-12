Polonya Başbakanı Tusk kırık ayakla Türkiye'ye geldi, Erdoğan koluna girdi

Başbakan yürüyemeyince Erdoğan hemen koluna girdi
Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu

Ece'nin eşi, gizemli sayılarla ilgili ilk kez konuştu
ABD'nin gümrük vergilerine Avrupa'dan misilleme! Trump'tan yanıt gecikmedi

AB'nin misillemesi çok ağır oldu! Trump'ın açıklaması zehir zemberek
Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın

Ünlü marka dolandırıcılıkta çığır açtı! Sakın evinize bundan almayın

İzmir su kesintisi! İZSU 12-13 Mart İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 12-13 Mart İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 12 Mart İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 12 Mart İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

İzmir su kesintisi! İZSU 12-13 Mart İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Erdoğan'ı şaşırtan soru: Beni dolduruşa mı getiriyorsun?
img

Kar havası geri dönüyor, tarih verildi
img

Başbakan yürüyemeyince Erdoğan hemen koluna girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından terlik parçası çıktı

4 aydır yürüyemeyen hastanın ayağından çıkan şoke etti
Derbide yabancı hakem krizi! Sahadan çekildiler, 3-0 mağlup sayıldılar

Yabancı hakem krizi ortalığı karıştırdı! Derbide kıyamet koptu
Erdal Beşikçioğlu, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı

Erdal Başkan, hizmet bekleyen vatandaşa böyle yakalandı
İsrailli Bakan, işgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara'yı tehdit etti

İşgal altındaki Suriye topraklarına gidip Şara'yı tehdit etti
Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan 'enerji' sorusu: Kendin için söylemiyorsun değil mi

Nihat Hatipoğlu ne diyeceğini bilemedi, hemen soruyu düzeltti
Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler

Polisin kafasını ezmeye çalışan şahsın annesinden pes dedirten sözler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.