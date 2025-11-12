İzmir su kesintisi! İZSU 12-13 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 12 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bornova

Mahalleler: Atatürk, Evka 4

Kesinti süresi: 12.11.2025 saat 15.05 ile 17.05 arasında, yaklaşık 2 saat

Arıza tipi: Branşman arızası

Açıklama: Bornova Evka 4 Mahallesi 1021/1 Sokak içinde meydana gelen vana arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Dikili

Mahalle: Çandarlı

Kesinti süresi: 11.11.2025 saat 08.00 ile 15.00 arasında, yaklaşık 7 saat

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Çandarlı 158. Sokak'ta meydana gelen ana boru arızasından dolayı 158. Sokak ve çevresinde su kesintisi yaşanacaktır.

Kiraz

Mahalle: Yeni

Kesinti süresi: 09.11.2025 saat 05.32 ile 12.32 arasında, yaklaşık 7 saat

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Kiraz ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yaşanacaktır.

Kiraz

Mahalle: Yeni

Kesinti süresi: 08.11.2025 saat 11.55 ile 13.30 arasında, yaklaşık 2 saat

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi yaşanacaktır.

Konak

Mahalle: Lale

Kesinti süresi: 12.11.2025 saat 17.10 ile 18.10 arasında, yaklaşık 1 saat

Arıza tipi: Branşman arızası

Açıklama: 3573/3 Sokak önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Menderes

Mahalleler: Tekeli Atatürk, Tekeli Fevzi Çakmak

Kesinti süresi: 12.11.2025 saat 17.02 ile 21.02 arasında, yaklaşık 4 saat

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Tekeli Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanabilir. Arızanın giderilmesiyle birlikte su sağlıklı bir şekilde verilmeye başlanacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Menderes

Mahalle: Özdere Cumhuriyet

Kesinti süresi: 12.11.2025 saat 14.05 ile 16.05 arasında, yaklaşık 2 saat

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: 3114. Sokak ve çevresine su kesintisi uygulanmıştır.

Ödemiş

Mahalle: Ocaklı

Kesinti süresi: 12.11.2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında, yaklaşık 8 saat

Arıza tipi: Elektrik arızası

Açıklama: GDZ EDAŞ tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ocaklı Mahallesi'nde su kesintisi yaşanabilir.