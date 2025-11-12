İzmir su kesintisi! İZSU 12-13 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 12 Kasım İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
Bornova
Mahalleler: Atatürk, Evka 4
Kesinti süresi: 12.11.2025 saat 15.05 ile 17.05 arasında, yaklaşık 2 saat
Arıza tipi: Branşman arızası
Açıklama: Bornova Evka 4 Mahallesi 1021/1 Sokak içinde meydana gelen vana arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.
Dikili
Mahalle: Çandarlı
Kesinti süresi: 11.11.2025 saat 08.00 ile 15.00 arasında, yaklaşık 7 saat
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: Çandarlı 158. Sokak'ta meydana gelen ana boru arızasından dolayı 158. Sokak ve çevresinde su kesintisi yaşanacaktır.
Kiraz
Mahalle: Yeni
Kesinti süresi: 09.11.2025 saat 05.32 ile 12.32 arasında, yaklaşık 7 saat
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: Kiraz ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yaşanacaktır.
Kiraz
Mahalle: Yeni
Kesinti süresi: 08.11.2025 saat 11.55 ile 13.30 arasında, yaklaşık 2 saat
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: Meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi yaşanacaktır.
Konak
Mahalle: Lale
Kesinti süresi: 12.11.2025 saat 17.10 ile 18.10 arasında, yaklaşık 1 saat
Arıza tipi: Branşman arızası
Açıklama: 3573/3 Sokak önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.
Menderes
Mahalleler: Tekeli Atatürk, Tekeli Fevzi Çakmak
Kesinti süresi: 12.11.2025 saat 17.02 ile 21.02 arasında, yaklaşık 4 saat
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: Tekeli Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanabilir. Arızanın giderilmesiyle birlikte su sağlıklı bir şekilde verilmeye başlanacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Menderes
Mahalle: Özdere Cumhuriyet
Kesinti süresi: 12.11.2025 saat 14.05 ile 16.05 arasında, yaklaşık 2 saat
Arıza tipi: Ana boru arızası
Açıklama: 3114. Sokak ve çevresine su kesintisi uygulanmıştır.
Ödemiş
Mahalle: Ocaklı
Kesinti süresi: 12.11.2025 saat 09.00 ile 17.00 arasında, yaklaşık 8 saat
Arıza tipi: Elektrik arızası
Açıklama: GDZ EDAŞ tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ocaklı Mahallesi'nde su kesintisi yaşanabilir.