İzmir su kesintisi! İZSU 11-12 Kasım İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Kasım günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 11 Kasım İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bornova

Mahalle: İnönü

Kesinti Süresi: 11.11.2025 tarihinde 14:30 ile 18:30 saatleri arasında, yaklaşık 4 saat.

Arıza Tipi: Branşman arızası

Açıklama: Bornova İnönü Mahallesi 761. Sokak içerisinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Dikili

Mahalle: Çandarlı

Kesinti Süresi: 11.11.2025 tarihinde 08:00 ile 15:00 saatleri arasında, yaklaşık 7 saat.

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Çandarlı 158. Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 158. Sokak ve çevresinde su kesintisi yaşanacaktır.

Foça

Mahalleler: Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Atatürk

Kesinti Süresi: 11.11.2025 tarihinde 16:00 ile 18:00 saatleri arasında, yaklaşık 2 saat.

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Yeni Foça merkezinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

Güzelbahçe

Mahalleler: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Mustafa Kemal Paşa, Yelki

Kesinti Süresi: 11.11.2025 tarihinde 13:00 ile 18:00 saatleri arasında, yaklaşık 5 saat.

Arıza Tipi: Elektrik arızası

Açıklama: GDZ Elektrik tarafından bölgede yapılan planlı çalışma nedeniyle pompalar devre dışı kalmıştır. Bu sebeple bölgeye su verilememektedir.

Kiraz

Mahalle: Yeni

Kesinti Süresi: 09.11.2025 tarihinde 05:32 ile 12:32 saatleri arasında, yaklaşık 7 saat.

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Kiraz ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahallede su kesintisi yaşanacaktır.

Menderes

Mahalle: Gümüldür Cumhuriyet

Kesinti Süresi: 11.11.2025 tarihinde 18:03 ile 20:04 saatleri arasında, yaklaşık 2 saat.

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanabilir. Arızanın giderilmesinin ardından su sağlıklı bir şekilde verilecektir.

Menderes (Tekeli)

Mahalleler: Tekeli Atatürk, Tekeli Fevzi Çakmak

Kesinti Süresi: 11.11.2025 tarihinde 17:17 ile 19:17 saatleri arasında, yaklaşık 2 saat.

Arıza Tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Tekeli Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanabilir. Arızanın giderilmesiyle birlikte su düzenli olarak verilecektir.