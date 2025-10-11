İzmir su kesintisi! İZSU 11-12 Ekim İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 12 Ekim İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Balçova (Çetin Emeç, Teleferik Mahalleleri)

11 Ekim 2025 tarihinde saat 13.50 ile 19.50 arasında, yaklaşık 6 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tipi: Branşman arızası

Açıklama: Çetin Emeç Mahallesi Esra Yaşar Sokak No: 11 Balçova adresinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Çeşme (Şifne Mahallesi)

11 Ekim 2025 tarihinde saat 13.53 ile 17.00 arasında, yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle 6156/1 Sokak çevresinde su kesintisi yapılmıştır.

Çiğli (Ataşehir Mahallesi)

11 Ekim 2025 tarihinde saat 18.08 ile 19.08 arasında, yaklaşık 1 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tipi: Branşman arızası

Açıklama: 8019/12 ile 8019/22 kavşağında meydana gelen branşman arızası nedeniyle sayaç kapatılmıştır.

Dikili (Çandarlı Mahallesi)

11 Ekim 2025 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında, yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tipi: Bağlantı çalışması

Açıklama: Çandarlı 101. Sokak, 102. Sokak ve Köroğlu Sokak çevresinde bağlantı çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Karabağlar (Ali Fuat Cebesoy, Esenlik, Refet Bele, Tahsin Yazıcı Mahalleleri)

11 Ekim 2025 tarihinde saat 18.19 ile 20.19 arasında, yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tipi: Ana boru arızası

Açıklama: 9145/2 Sokak No: 2 adresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılacaktır.