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İzmir Selçuk'ta ne oldu, beş kardeş nasıl öldü? İzmir elektrikli soba faciası olayı nedir?

İzmir Selçuk'ta ne oldu, beş kardeş nasıl öldü? İzmir elektrikli soba faciası olayı nedir?
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İzmir'in Selçuk ilçesinde meydana gelen trajik olayda, bir ailenin beş çocuğu elektrikli sobadan sızan gaz nedeniyle hayatını kaybetti. Olay, ülke genelinde büyük bir üzüntü yarattı. Peki, İzmir Selçuk'ta ne oldu, beş kardeş nasıl öldü? İşte detaylar!

İzmir Selçuk'ta meydana gelen faciada beş çocuk hayatını kaybetti. Olay, 11 Kasım akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Anne, beş çocuğunu evde bırakıp hurda toplamaya gitti. Elektrikli sobanın devrilmesiyle yaşları 1 ile 5 arasında değişen kardeşler hayatını kaybetti. Olayın detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzmir'de yaşanan bu facia ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, İzmir Selçuk'ta ne oldu, beş kardeş nasıl öldü? İzmir elektrikli soba faciası olayı nedir? Detaylar haberimizde...

İZMİR SELÇUK'TA NE OLDU?

Yaşları 1 ile 5 arasında değişen kardeşlerin çıkan yangın sonucu hayatını kaybetti. Dehşet anlarını anlatan komşulardan Esma Şahin, "Hepsi üst üste ölmüşler. Annesi üzerlerine kilitleyip gitmiş. Kadın zaten gittiği zaman gelmeyi bilmiyordu. O çocuklar 24 saat hep içerdeydi, çok acı bir olay. Annesi çocukların cansız bedeni dışarıya koymuştu gittiğimizde" dedi. Babanın cezaevinde olduğu öğrenilirken, annenin hurda ve kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba bir anda devrildi ve yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı.

İzmir Selçuk'ta ne oldu, beş kardeş nasıl öldü? İzmir elektrikli soba faciası olayı nedir?

Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan; Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir Selçuk'ta ne oldu, beş kardeş nasıl öldü? İzmir elektrikli soba faciası olayı nedir?

İzmir Selçuk'ta ne oldu, beş kardeş nasıl öldü? İzmir elektrikli soba faciası olayı nedir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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