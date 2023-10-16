İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin ne zaman açılacağı merak ediliyor. 2.060 yatak kapasitesiyle Ege Bölgesi'nin en büyük, ülkenin dördüncü büyük hastanesi olacak olan hastane ile ilgili İzmir Şehir Hastanesi ne zaman açılıyor? Şehir Hastanesi açıldı mı? soruları araştırıldı.

İzmir Şehir Hastanesi açıldı mı? Şehir Hastanesi ne zaman açılıyor?

İzmir Şehir Hastanesi, 2011'de hükûmetin seçim vaatlerinden biri olarak duyuruldu. Hastanenin temeli 12 Mart 2014'te atıldı. 20 Ekim 2016'da hastanenin proje finansman anlaşması imzalandı. Arama motorlarında ise İzmir Şehir Hastanesi ne zaman açılıyor? Şehir Hastanesi açıldı mı? soruları aratıldı.

İZMİR ŞEHİR HASTANESİ NE ZAMAN AÇILIYOR?

Sağlım Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün İzmir Şehir Hastanesi açılışı hakkında şöyle açıklama yaptı:

"İZMİR ŞEHİR HASTANESİ, yarın hasta kabulüne başlıyor.

2.060 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip. Toplam kapalı alanı 628.015 metrekare. Hayata hayat katan sağlık devriminin ürünü olan hastanemizin 337 Polikliniği, 54 Ameliyathanesi, 374 Yoğun Bakım Yatağı, 30 Diyaliz Yatağı bulunuyor.

İzmir Şehir Hastanesi, Genel Hastane ile birlikte Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kalp Damar ve Kardiyoloji Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi Hastanesi, Adli Psikiyatri Hastanesi, Kemik İliği Merkezi, Organ Nakli Merkezi, İnme Merkezi, Uyku Merkezi ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezini içeriyor. Yarın, İzmir için sağlıkta yeni bir gün olacak. İzmir Şehir Hastanesi HAYIRLI OLSUN."

Fahrettin Koca

İZMİR ŞEHİR HASTANESİ KAPASİTESİ NEDİR?

Bayraklı ilçesinin Refik Şevket İnce Mahallesi'nde yer alan hastane, 622.530 m2 alan üzerine kuruludur ve toplam 573.546 m2 inşaat alanına sahiptir. Hastanede 53 ameliyathane, 302 poliklinik odası, 374 yataklı yoğun bakım ünitesi, 48 yataklı mahkûm servisiyle birlikte toplam 2.060 yatak bulunacaktır. Hastanede fiziksel tıp ve rehabilitasyon, jinekoloji, kalp ve damar cerrahisi, onkoloji, pediatri ve genel dal birimleri olacaktır. Günde 12.000 hastaya hizmet verebilecek olan hastanede 1.475 sağlık personeli istihdam edilecektir. Hastanede ayrıca 5.000 araçlık otopark ve ambulans helikopterlerin iniş yapabilmesi için heliportlar bulunacaktır. Hastane, ülkedeki şehir hastanelerinin dördüncü büyüğüdür.

İzmir Şehir Hastanesi

İZMİR ŞEHİR HASTANESİ HAKKINDA

İzmir Şehir Hastanesi, 2011'de hükûmetin seçim vaatlerinden biri olarak duyuruldu. Hastanenin temeli 12 Mart 2014'te atıldı. 20 Ekim 2016'da hastanenin proje finansman anlaşması imzalandı. Alanda yapılan kazı çalışmalarının ardından Mayıs 2017'de inşaat başladı.