İzmir Seferihisar'da ne olduğu merak ediliyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinde, silahlı çatışma ihbarına giden polis ekibine ateş açılması sonucu 3 polis memurunun yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Olayın detayları ve saldırganın tutuklanıp tutuklanmadığı araştırılıyor. Peki, İzmir Seferihisar'da ne oldu? Polis memurlarının sağlık durumu nedir? Detaylar haberimizde...

İZMİR SEFERİHİSAR'DA NE OLDU?

Dün akşam, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı çatışma ihbarı üzerine bölgeye gitmiş, M.S.Ç. isimli şüpheli bölgeye gelen polis ekiplerine ateş etmişti. Olayda yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırılmış, zanlı gözaltına alınmıştı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, silahlı çatışma ihbarına giden polis ekibine ateş açılması sonucu 3 polis memurunun yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 13 şüpheli daha gözaltına alındı. Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde yaşanan silahlı çatışma olayına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.