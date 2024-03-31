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İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2024! Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı önde? İzmir Yerel Seçim Sonuçları!

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İzmir Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı ve Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı önde soruları gündeme geliyor. İzmir Yerel Seçim Sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. İzmir seçim sonuçları 2024! Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı önde? İzmir Yerel Seçim Sonuçları!

CEMİL TUGAY MI HAMZA DAĞ MI ÖNDE?

Yurt genelinde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona ererken, sayım ve döküm işleri de başladı.

31 Mart seçimlerinde sonuçları merakla beklenen büyükşehirler arasında yer alan İzmir'de de sonuçlar gelmeye başladı. Gelen bilgilere göre CHP adayı Cemil Tugay yüzde kaç oy aldığı merak edilirken Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ oy oranı gündeme geliyor.

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2024! Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı önde? İzmir Yerel Seçim Sonuçları!

İZMİR 2019 YEREL SEÇİMLERİ

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesini 1.549.693 alınan oy ve %58.10 oy oranı ile CHP adayı Mustafa Tunç Soyer kazanmıştır.

İzmir Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İlçe)

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

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