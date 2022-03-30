İzmir Ramazan imsakiyesi! İzmir iftar saati ne zaman? İzmir imsak saati ne zaman? İzmir Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri!

İZMİR (Haberler.com) - Vatandaşlar Ramazan ayının güzelliğini ve uhrevi havasını en iyi şekilde yaşamak için şimdiden alışverişler yapmakta ve kendini hazırlamakta. Ramazanın en güzel yaşandığı şehirlerden biri de hiç şüphesiz İzmir'dir. Camileri, düzenlenen etkinlikleri ve organizasyonları ile Ramazanın ruhunu tam olarak yaşamakta. Orucun başladığını ve bittiğini gösteren imsak ve iftar saatleri merak edilmekte. Peki İzmir iftar saati kaçta? İzmir imsak saati ne zaman?

İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ

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