İzmir Posta Kodu kaç? İzmir ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? İzmir'in tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne?

Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (İzmir) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, İzmir ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? İzmir'in tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

POSTA KODU NEDİR?

Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.

Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.

İZMİR'İN POSTA KODU KAÇTIR?

İzmir'in posta kodu 35000 'dır. İzmir'in tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.

İzmir posta kodu : 35000

İZMİR VE İLÇELERİNİN POSTA KODLARI