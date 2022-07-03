İzmir Posta Kodu kaç? İzmir ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? İzmir'in tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne?
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Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, İzmir Posta Kodu kaç? İzmir ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? İzmir'in tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte İzmir ilçelerinin posta kodları...
Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (İzmir) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, İzmir ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? İzmir'in tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
İzmir'in posta kodu 35000 'dır. İzmir'in tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.
İzmir posta kodu : 35000
- Aliağa posta kodu : 35800
- Balçova posta kodu : 35330
- Bayındır posta kodu : 35840
- Bayraklı posta kodu : 35540
- Bergama posta kodu : 35715
- Beydağ posta kodu : 35790
- Bornova posta kodu : 35080
- Buca posta kodu : 35390
- Çeşme posta kodu : 35937
- Çiğli posta kodu : 35640
- Dikili posta kodu : 35985
- Foça posta kodu : 35683
- Gaziemir posta kodu : 35410
- Güzelbahçe posta kodu : 35310
- Karabağlar posta kodu : 35140
- Karaburun posta kodu : 35960
- Karşıyaka posta kodu : 35600
- Kemalpaşa posta kodu : 35737
- Kınık posta kodu : 35990
- Kiraz posta kodu : 35890
- Konak posta kodu : 35220
- Menderes posta kodu : 35479
- Menemen posta kodu : 35667
- Narlıdere posta kodu : 35320
- Ödemiş posta kodu : 35753
- Seferihisar posta kodu : 35465
- Selçuk posta kodu : 35925
- Tire posta kodu : 35910
- Torbalı posta kodu : 35870
- Urla posta kodu : 35430